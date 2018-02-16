Секс-тренер Насти Рыбки решил найти способ лечения аритмии

Секс-тренер популярной «охотницы за олигархами» Насти Рыбки Алекс Лесли выступил в эфире популярной радиостанции и сообщил, что занимается научной деятельностью. На данный момент проводит исследования в области лечение у людей аритмии.

Дарья Светозарова

Оказывается, что секс-инструктор проводит научные изыскания уже почти 15 лет. Начинал он этим заниматься вместе с отцом в Витебске, который работал в местном НИИ директором по науке, а с 2012 года уже приступил к сотрудничеству со «Сколково». Сейчас изысканиями Алекс занимается на свои сбережения. Вместе с ним над несколькими медицинскими проектами работает группа специалистов.О своей работе в Витебске Лесли отзывается не очень лестно. Его деятельность пришлась на период государственных изменений. Тогда исследователь работал над двигателями внутреннего сгорания. Решив, что бюрократия только во вред процессу, ученый отыскал инвестора за рубежом. Около пяти лет он снабжал Лесли финансами, но потом чаша его терпения переполнилась и он отказался от участия. Тогда ученый перешел на самофинансирование.Сейчас секс-тренер разрабатывает новый прибор для ЭКГ, который будет снимать показания в хорошем разрешении. Также его группа изучает прогнозирование инфарктов. Лесли руководит «Центром Интеллектуальных Систем Прогнозирования».