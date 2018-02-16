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| | Ученые исследовали кишечник древних страусов-гигантов

Ученые исследовали кишечник древних страусов-гигантов

Сегодня, 13:15
Ученые из Австралии и Новой Зеландии провели исследование, в рамках которого они изучили кишечники пяти древних страусов-гигантов – моа. Выяснилось, что эти птицы были любителями грибов, папоротника и мха. Питались они также и водорослями. Однако их излюбленным лакомство остались широколистные растения.

Ученые исследовали кишечник древних страусов-гигантов

 

Последних представителей моа истребили еще 700 лет назад новозеландские аборигены. Современная наука может опираться только на останки страусов-гигантов в своих исследованиях и экспериментах. Фрагменты птичьих скелетов были найдены во время раскопок в Новой Зеландии.

Найденные останки дают экспертам основания полагать, что страусы моа были ростом выше двух метров. Они не относились к хищным породам и предпочитали питаться растительностью. Если же они испытывали недостаток растительной пищи, то изредка добавляли в свой рацион моллюсков или водоросли. Иногда они ели насекомых, обитающих в коре деревьев. Такое разнообразие вкусовых предпочтений помогло им выжить в разных условиях. Однако потом они пришлись по вкусу аборигенам, в результате чего птиц истребили всего за полвека.
Дарья Светозарова
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