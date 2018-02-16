Виртуальная реальность для слепых и универсальное лекарство «от всего»: Добро пожаловать в будущее

Ученые во всем мире трудятся над вопросом открытия новых средств, которые смогут облегчить людей с ограниченными возможностями. Специалисты уверенны, что, найдя новые технологии, смогут дать шанс слепым людям принять жизнь с оптимистическим настроем. Кроме того, есть новинка из Японии, которая порадует общество относительно полного спасения от вирусов гриппа.





Представители компании Microsoft сообщили о новом приспособлении, которое было произведено специалистами совершенно недавно. Этим предметом стала уникальная виртуальная трость canetroller. Она может идеально подойти тем гражданам, которые страдают сниженным зрением или даже полной слепотой. С помощью такого приспособления, человек может не беспокоиться о том, что попадет в нелепую ситуацию в пространстве или на улице. Особенная сложность для таких людей – это переход проезжей части в городе. Ведь человек не видит транспорта и ориентируется лишь по слуху. Новая специально разработанная трость сможет реально облегчить жизнь в этом вопросе.





Для того, чтобы быть в безопасности и не стать участником ДТП на дороги, слепому человеку достаточно просто взять в руки трость и просканировать ей окружающее его пространство. Принцип работы этого устройства основан на том, что с помощью сенсорного датчика трость с легкостью распознает предметы под ногами идущего и передаст сигналом владельцу. Кроме того, используя наушники, незрячий будет иметь возможность контролировать ситуацию при пересечении проезжей части. Ведь ни для кого не секрет, что люди, ограниченные в зрении, имеют четкий поставленный слух, который помогает им жить среди общества.





В последнее время эпидемия вирусных заболеваний распространяется с каждым днем. Штаммы гриппа мутируют постоянно, усиливая свою активность. Еще несколько лет назад, банальную простуду как у взрослого, так и у ребенка можно было вылечить народными средствами: чаем, натиранием, паровыми ванночками для ног и рук. К медикаментозному способу прибегали в крайнем случае, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля.





С появлением новых вирусов гриппа положение в мире усложнилось. В настоящее время ученые неустанно работают над внедрением новых лекарственных препаратов, которые могли бы победить грипп за самое короткое время. Исследователи из Японии официально заявили об открытии нового лекарства от этой инфекции. Признанный Минздравом Японии препарат балоксавир марбоксил сможет облегчить жизнь больных инфекцией гриппа за очень короткое время. Всего сутки понадобятся пациенту, чтобы окончательно блокировать активизирующие бациллы гриппа и сделать человека незаразным для других.





Предшественником данного нового препарата было лекарство осельтамивир. Но эти таблетки действуют хуже на вирус, так как для полной активизации лекарственных веществ в организме нужно как минимум, трое суток. Иногда у человека их просто нет, так как больной не сможет остановить работу на такое время. Принимая новый препарат балоксавир марбоксил грипп покинет свою обитель за самое короткое время и даст возможность заболевшему человеку не останавливать привычный для него ритм жизни.