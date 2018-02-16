Уфолог разглядел на поверхности Луны черный прямоугольник с помощью фото

Популярный среди своих единомышленников уфолог Streetcat1 нашел на Луне странный объект. На трех различных фотоснимках он различил на поверхности естественного спутника Земли черный прямоугольник, который, по его мнению, является базой инопланетян.

Дарья Светозарова

Фото были сделаны китайским луноходом «Чантъе-3». И на них эксперт заметил огромный монолит, по форме напоминавший прямоугольник. Предположительно, этот объект находится в четырехстах километрах от того места, где проходили съемки.Сторонник существования инопланетной жизни рассказывает, что поначалу принял прямоугольник за пропущенный пиксель, но на других кадрах он снова встретил аналогичный «пиксель». Когда эксперт увеличил масштаб, то увидел, что объект геометрически правильной формы и даже отбрасывает тень на поверхность небесного тела. Из этого Streetcat1 сделал вывод, что данная аномалия служит порталом в базу пришельцев. Однако большинство пользователей Сети решили, что этот объект сильно напоминает пресловутый «Тардис» - машину времени и космолет по совместительству из сериала «Доктор Кто».