Палеонтологи: Ящерицы стали бегать на задних лапах 110 млн лет назад

На данный момент некоторые виды ящериц способны убегать от врага на задних лапах. К ним относятся плащеносица, игуана зеброхвостая и василиск шлемоносный. Порядка 110 млн лет назад ящерицы научились скрываться от соперников на задних лапах. Такой вид передвижения отлично удавался этим пресмыкающимся. Ящерицы бегали на двух лапах быстро и благодаря этой способности существуют на протяжении длительного периода времени.
По словам палеонтологов, предки этих пресмыкающихся могли перемещаться в пространстве исключительно на задних лапах. Хвост приводил их тела в состояние равновесия. По мере эволюции претерпевали изменений и чешуйчатые. На протяжении истории ящерицы приобретали и теряли способность бегать на задних лапах. Дальнейшее развитие данных видов зависит от условий среды.