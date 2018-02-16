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| | Палеонтологи: Ящерицы стали бегать на задних лапах 110 млн лет назад

Палеонтологи: Ящерицы стали бегать на задних лапах 110 млн лет назад

Сегодня, 12:14
Группа палеонтологов провела ряд исследований и пришла к выводу о том, что ящерицы начали ходить на задних лапах 110 млн лет назад. Благодаря этой способности данным пресмыкающимся удалось выжить во время естественного отбора, когда право за существование приобретают сильнейшие.

Палеонтологи: Ящерицы стали бегать на задних лапах 110 млн лет назад

 

На данный момент некоторые виды ящериц способны убегать от врага на задних лапах. К ним относятся плащеносица, игуана зеброхвостая и василиск шлемоносный. Порядка 110 млн лет назад ящерицы научились скрываться от соперников на задних лапах. Такой вид передвижения отлично удавался этим пресмыкающимся. Ящерицы бегали на двух лапах быстро и благодаря этой способности существуют на протяжении длительного периода времени.

По словам палеонтологов, предки этих пресмыкающихся могли перемещаться в пространстве исключительно на задних лапах. Хвост приводил их тела в состояние равновесия. По мере эволюции претерпевали изменений и чешуйчатые. На протяжении истории ящерицы приобретали и теряли способность бегать на задних лапах. Дальнейшее развитие данных видов зависит от условий среды.
Домбровский Сергей
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