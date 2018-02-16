Палеонтологи: Ящерицы стали бегать на задних лапах 110 млн лет назад

Группа палеонтологов провела ряд исследований и пришла к выводу о том, что ящерицы начали ходить на задних лапах 110 млн лет назад. Благодаря этой способности данным пресмыкающимся удалось выжить во время естественного отбора, когда право за существование приобретают сильнейшие.

Домбровский Сергей

На данный момент некоторые виды ящериц способны убегать от врага на задних лапах. К ним относятся плащеносица, игуана зеброхвостая и василиск шлемоносный. Порядка 110 млн лет назад ящерицы научились скрываться от соперников на задних лапах. Такой вид передвижения отлично удавался этим пресмыкающимся. Ящерицы бегали на двух лапах быстро и благодаря этой способности существуют на протяжении длительного периода времени.По словам палеонтологов, предки этих пресмыкающихся могли перемещаться в пространстве исключительно на задних лапах. Хвост приводил их тела в состояние равновесия. По мере эволюции претерпевали изменений и чешуйчатые. На протяжении истории ящерицы приобретали и теряли способность бегать на задних лапах. Дальнейшее развитие данных видов зависит от условий среды.