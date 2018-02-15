Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа

Shionogi & Co обещает выпустить в продажу препарат, который сможет побороть грипп всего за 24 часа. На данный момент, минимальное время, за которое существующие лекарства одолевают недуг – это 72 часа.

Zustasiia Cancarini

Специалисты из Японии занялись разработкой лекарства, которое будет способно вылечить вирус, вызывающий грипп, за 24 часа. Эффективность данного средства была клинически доказана. Препарат получил название baloxavir marboxil. Для выздоровления пациенту достаточно принять всего одну дозу лекарства.Специалисты провели эксперимент с участием 1436 добровольцев, болеющих гриппом, которых разделили на три случайных группы так, что ни один из участвующих не знал, каким именно препаратом он будет лечиться. Первая группа принимала балоксавир марбоксил, вторая – осельтамивир, а третья лечилась плацебо.В результате, добровольцы из первой группы были полностью здоровыми уже через 24 часа, второй – спустя 72 часа, а третья группа, принимающая плацебо, чувствовала себя лучше спустя 96 часов. Лечение новым препаратом уменьшило осложнения после болезни. Балоксавир марбоксил планируется выпустить в продажу в 2019 году.