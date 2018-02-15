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| | Ученые: Туманность Андромеды оказалась моложе Земли

Ученые: Туманность Андромеды оказалась моложе Земли

Вчера, 22:01
Ученые выяснили, что Туманность Андромеды намного моложе галактики Млечный Путь. Научные сотрудники провели несколько исследований галактики Андромеды и выявили факты, неизвестные ранее.

Ученые: Туманность Андромеды оказалась моложе Земли

 

Пражваль Кафль и группа ученых Австралийского центра радиоастрономии пришли к выводу, что галактика Туманность Андромеды не особо отличается от Млечного Пути по своим размерам.

Галактика массой 800 млрд солнц образовалась три миллиарда лет тому назад после слияния двух галактик, меньших по размерам. Отметим, что планета Земля имеет возраст 4 миллиардов.

Служители науки предполагают, что когда-нибудь две галактики – Андромеда и Млечный Путь могут столкнуться друг с другом. Астрофизики уверяют, что конца света этот процесс не вызовет, так как происходить слияние будет очень медленно. Слияние двух галактик предположительно произойдет через 4 млрд лет.
Татьяна Преображенская
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