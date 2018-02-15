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| | Психологи подсчитали количество денег, необходимых человеку для счастья

Психологи подсчитали количество денег, необходимых человеку для счастья

Вчера, 21:28
Психологи провели исследование и выяснили, сколько денег должен получать человек, дабы чувствовать себя счастливым. Этот показатель зависит от географического положения, но в среднем гражданам нужно 95 тысяч долларов США в год.

Психологи подсчитали количество денег, необходимых человеку для счастья

 

Информация об исследовании ученых появилась в специализированном издании Nature Human Behavior. Человек почувствует себя эмоционально сбалансированным при доходе 60-75 тысяч в год. В Австралии счастье оценивается суммой 125 тысяч, жителям Северной Америки необходимо 105 тысяч, граждане Западной Европы удовлетворяются 100 тысячами, в восточноевропейских регионах ограничиваются прибылью в размере 45 тысяч, а в Южной Америке люди довольствуются 35 тысячами долларов в год.

По словам психологов, как недостаток денег, так и их избыток, приводит человека к состоянию неудовлетворенности жизнью. При резком увеличении доходов граждан, в геометрической прогрессии растут их требования. В итоге удовлетворить все прихоти миллиардера практически не представляется возможным. Именно поэтому богатые люди не могут остановиться в стремлении к наживе. Купающийся в роскоши человек за всю свою жизнь не потратит накопленные сбережения, но будет стремиться заработать еще больше.
Домбровский Сергей
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