Психологи подсчитали количество денег, необходимых человеку для счастья

Психологи провели исследование и выяснили, сколько денег должен получать человек, дабы чувствовать себя счастливым. Этот показатель зависит от географического положения, но в среднем гражданам нужно 95 тысяч долларов США в год.

Домбровский Сергей

Информация об исследовании ученых появилась в специализированном издании Nature Human Behavior. Человек почувствует себя эмоционально сбалансированным при доходе 60-75 тысяч в год. В Австралии счастье оценивается суммой 125 тысяч, жителям Северной Америки необходимо 105 тысяч, граждане Западной Европы удовлетворяются 100 тысячами, в восточноевропейских регионах ограничиваются прибылью в размере 45 тысяч, а в Южной Америке люди довольствуются 35 тысячами долларов в год.По словам психологов, как недостаток денег, так и их избыток, приводит человека к состоянию неудовлетворенности жизнью. При резком увеличении доходов граждан, в геометрической прогрессии растут их требования. В итоге удовлетворить все прихоти миллиардера практически не представляется возможным. Именно поэтому богатые люди не могут остановиться в стремлении к наживе. Купающийся в роскоши человек за всю свою жизнь не потратит накопленные сбережения, но будет стремиться заработать еще больше.