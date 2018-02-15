«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Ученые: Жареная пища является причиной рака

Ученые: Жареная пища является причиной рака

Вчера, 21:22
Группа исследователей из Франции и Бразилии определила, что пища, подвергаемая продолжительной термической обработке путем поджаривания, может увеличить риск ракового заболевания на 12%. В исследовании принимали участие свыше 100 тысяч добровольцев.

Ученые: Жареная пища является причиной рака

 

Как выяснили ученые из Бразилии и Франции, при употреблении пищи, которая продолжительное время жарилась, риск возникновения онкологических заболеваний увеличивается на 12%. Дело не только в негативном влиянии холестерина на кровяное давление, но и в продолжительности приготовления продуктов питания.

Благодаря исследованию с более 100 тысячами участников стало ясно, что при употреблении в пищу пережаренных продуктов увеличивается риск развития любого типа рака, но особенно рака молочной железы (11%). При этом, после питания менее интенсивно обработанными продуктами, изменения в организмах людей не были замечены.

Ученые предполагают, что результаты наблюдений помогут производителям полуфабрикатов создать более полезные пищевые продукты. В противном случае можно говорить о повышенном налогообложении производителей и ограничении поступлении их продукции на маркетинговый рынок.
Новости по теме
Жареное мясо повышает риск смерти после преодоления рака молочной железы
Жареное мясо повышает риск смерти после преодоления рака молочной железы

Journal of the National Cancer Institute опубликовал результаты исследования, проведенного учеными из США. Данное исследование заключалось в установлении

Алкоголь повышает риск развития рака молочной железы
Алкоголь повышает риск развития рака молочной железы

Ученые из Испании пришли к ошеломляющему выводу. Оказывается, алкоголь разрушительно влияет не только на печень, но и вызывает сопутствующие онкологические

От рака могут защитить морепродукты
От рака могут защитить морепродукты

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу продуктов «моря» уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний, в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости