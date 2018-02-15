Ученые: Жареная пища является причиной рака

Группа исследователей из Франции и Бразилии определила, что пища, подвергаемая продолжительной термической обработке путем поджаривания, может увеличить риск ракового заболевания на 12%. В исследовании принимали участие свыше 100 тысяч добровольцев.

Как выяснили ученые из Бразилии и Франции, при употреблении пищи, которая продолжительное время жарилась, риск возникновения онкологических заболеваний увеличивается на 12%. Дело не только в негативном влиянии холестерина на кровяное давление, но и в продолжительности приготовления продуктов питания.Благодаря исследованию с более 100 тысячами участников стало ясно, что при употреблении в пищу пережаренных продуктов увеличивается риск развития любого типа рака, но особенно рака молочной железы (11%). При этом, после питания менее интенсивно обработанными продуктами, изменения в организмах людей не были замечены.Ученые предполагают, что результаты наблюдений помогут производителям полуфабрикатов создать более полезные пищевые продукты. В противном случае можно говорить о повышенном налогообложении производителей и ограничении поступлении их продукции на маркетинговый рынок.