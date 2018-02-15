Симулятор жизни на Марсе запустили в Израиле

Ученые из Израиля смогли создать модель космической станции, которую планируется установить на Марсе. Космонавты проведут там три дня в «марсианских» условиях.

Zustasiia Cancarini

Израильские ученые установили на дне кратера Махтеш-Рамон, появившегося из-за эрозии земли, «симулятор жизни на Марсе». Это космический модуль, который питается от компактных солнечных батарей. Эксперимент с жизнью в этой космической станции создан для того, чтобы будущие астронавты были приучены к жизни на другой планете. Космонавты должны будут соблюдать все условия, которые помогут выжить на Красной планете. Им придется соблюдать распорядок дня, режим питания и контролировать связь. Из модуля добровольцы смогут выходить, но лишь в скафандрах. Все условия для эксперимента созданы такими, какими они были бы на Марсе.Космонавтов называют «рамонавтами» в честь имени кратера, в котором они проживут несколько дней.