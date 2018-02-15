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| | Ученые получили снимок «бублика», поедаемого черной дырой

Ученые получили снимок «бублика», поедаемого черной дырой

Вчера, 20:52
Благодаря телескопу ALMA ученые получили снимок газо-пылевого кольца, диска аккреции или «бублика» черной дыры. Специалисты выявили кольцо из раскаленного газа во время исследования характеристик квазаров.

Ученые получили снимок «бублика», поедаемого черной дырой

 

Благодаря возможностям телескопа ALMA астрономами впервые получен снимок газо-пылевого кольца, вращающегося вокруг черной дыры во время того, как она его поглощает. Данный снимок ученые сделали во время исследования характеристик квазаров, однако саму черную дыру рассмотреть не удалось – у нее небольшие размеры.

«Бублик» образовался вокруг черной дыры из выбросов разогретой плазмы, достигших предельного количества. Черная дыра в центре нашей галактики, к примеру, не обладает большим аппетитом, у нее нет диска аккреции. Специалисты занимаются выяснениям механизма образования данных скоплений.

Также во время исследования удалось выяснить, что диск аккреции имеет вытянутую и неровную форму. Это говорит о том, что процесс его вращения происходит стихийно, на него оказывают влияние не только силы притяжения черной дыры.
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