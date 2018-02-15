Ученые получили снимок «бублика», поедаемого черной дырой

Благодаря телескопу ALMA ученые получили снимок газо-пылевого кольца, диска аккреции или «бублика» черной дыры. Специалисты выявили кольцо из раскаленного газа во время исследования характеристик квазаров.

Благодаря возможностям телескопа ALMA астрономами впервые получен снимок газо-пылевого кольца, вращающегося вокруг черной дыры во время того, как она его поглощает. Данный снимок ученые сделали во время исследования характеристик квазаров, однако саму черную дыру рассмотреть не удалось – у нее небольшие размеры.«Бублик» образовался вокруг черной дыры из выбросов разогретой плазмы, достигших предельного количества. Черная дыра в центре нашей галактики, к примеру, не обладает большим аппетитом, у нее нет диска аккреции. Специалисты занимаются выяснениям механизма образования данных скоплений.Также во время исследования удалось выяснить, что диск аккреции имеет вытянутую и неровную форму. Это говорит о том, что процесс его вращения происходит стихийно, на него оказывают влияние не только силы притяжения черной дыры.