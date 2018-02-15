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| | Отправленный в космос спорткар Tesla может вернуться на Землю

Отправленный в космос спорткар Tesla может вернуться на Землю

Вчера, 20:40
Международная группа ученых выяснила, что спорткар Tesla может вернуться на Землю через миллионы лет. Вероятность, что это произойдет, равна шести процентам.

Отправленный в космос спорткар Tesla может вернуться на Землю

 

Специалисты из Чехии и Канады провели более 200 компьютерных модуляций траектории полета автомобиля Илона Маска в Солнечной системе. Ученые опровергли теорию о том, что спорткар может врезаться в Марс и загрязнить его бактериями с Земли. Tesla будет путешествовать по космосу в течение миллионов лет, и только после этого столкнется с каким-то объектом. Также ученые опровергли возможность отправления спорткара во внешнюю область Солнечной системы. Специалисты считают, что автомобиль будет пролетать около нашей планеты каждые 30 лет, а если столкнется с ней, то сгорит в атмосфере. По подсчетам астрономов, шанс спорткара вернуться на Землю составляет всего шесть процентов.

Напомним, что 6 февраля спорткар Tesla был запущен в космос на ракете Falcon Heavy.
Виктория Озерова
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