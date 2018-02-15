Отправленный в космос спорткар Tesla может вернуться на Землю

Международная группа ученых выяснила, что спорткар Tesla может вернуться на Землю через миллионы лет. Вероятность, что это произойдет, равна шести процентам.

Виктория Озерова

Специалисты из Чехии и Канады провели более 200 компьютерных модуляций траектории полета автомобиля Илона Маска в Солнечной системе. Ученые опровергли теорию о том, что спорткар может врезаться в Марс и загрязнить его бактериями с Земли. Tesla будет путешествовать по космосу в течение миллионов лет, и только после этого столкнется с каким-то объектом. Также ученые опровергли возможность отправления спорткара во внешнюю область Солнечной системы. Специалисты считают, что автомобиль будет пролетать около нашей планеты каждые 30 лет, а если столкнется с ней, то сгорит в атмосфере. По подсчетам астрономов, шанс спорткара вернуться на Землю составляет всего шесть процентов.Напомним, что 6 февраля спорткар Tesla был запущен в космос на ракете Falcon Heavy.