Ученые приняли сигнал от инопланетян из соседней галактики

Астрономы приняли сигнал от соседки Млечного пути галактики Большое Магелланово Облако (БМО). Ученые удивлены этому факту, так как данное звездное скопление примитивно по своей сущности.

Домбровский Сергей

В БМО мало углерода, поэтому наличие жизни там исключается. Специалисты расшифровали полученный обсерваторией ALMA сигнал и пришли выводу о его органической природе. Это еще больше озадачило экспертов. Исследователи не понимают, откуда в галактике БМО могла появиться органика, это даже теоретически невозможно. Дабы в данном звездном скоплении возникли биологические виды, должно родиться еще не одно поколение космических тел. По мнению астрономов, сейчас ученые наблюдают начальную стадию зарождения органики на БМО.У некоторых уфологов своя точка зрения по этому вопросу. По мнению исследователей космоса, сигнал исходит от кораблей пришельцев, которые не желают выходить на контакт с людьми, поэтому замаскировались в соседней галактике. Ученые предпочитают не комментировать заявление уфологов.