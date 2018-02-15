Ученые приняли сигнал от инопланетян из соседней галактики

В БМО мало углерода, поэтому наличие жизни там исключается. Специалисты расшифровали полученный обсерваторией ALMA сигнал и пришли выводу о его органической природе. Это еще больше озадачило экспертов. Исследователи не понимают, откуда в галактике БМО могла появиться органика, это даже теоретически невозможно. Дабы в данном звездном скоплении возникли биологические виды, должно родиться еще не одно поколение космических тел. По мнению астрономов, сейчас ученые наблюдают начальную стадию зарождения органики на БМО.
У некоторых уфологов своя точка зрения по этому вопросу. По мнению исследователей космоса, сигнал исходит от кораблей пришельцев, которые не желают выходить на контакт с людьми, поэтому замаскировались в соседней галактике. Ученые предпочитают не комментировать заявление уфологов.