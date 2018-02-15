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| | Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди

Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди

Вчера, 20:09
В Европе уже много лет пациенткам с популярным типом рака груди (ER-позитивный, HER2-негативный) врачи предлагают воспользоваться одним из 4 доступных тестов на определение возможности рецидива. Однако, как оказалось, они все дают разные результаты.

Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди

 

В России также можно встретить некоторые из этих тестов. Например, Oncotype – наиболее старый тест по сравнению с другими тремя – BCI, ROR и EPclin. Исследование было проведено специалистами из Лондонского университет королевы Марии. В качестве респондентов они взяли биопсии опухолей 774 женщин в постменопаузный период и просчитали корректность прогноза рецидива, когда тот уже случился.

Врачи выяснили, что некогда авторитетный Oncotype оказался недостоверным и предоставлял ошибочный результат. Тогда как его более молодые аналоги были максимально близки к реальности. Доктора напоминают, что важность точного прогноза риска рецидива рака молочной железы спасает жизни. Главное, что на этих результатах строятся методы и сроки лечения.
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