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| | Рассекречены документы ЦРУ об исследованиях инопланетян

Рассекречены документы ЦРУ об исследованиях инопланетян

Вчера, 20:11
В рассекреченной записке начальника ЦРУ проанализированы снимки НЛО. Документ датируется 17 февраля 1967 года.

Рассекречены документы ЦРУ об исследованиях инопланетян

 

В 1967 году американский майор Раймонд Нилс провёл расследование дела о фотографиях НЛО. Такое поручение он получил от Национального центра фотографической интерпретации. В их распоряжении оказались фотографии неопознанных летающих объектов. Необходимо было убедиться в подлинности снимков или же раскрыть фальсификацию.

Рассекречены документы ЦРУ об исследованиях инопланетян

 

Дело неслучайно доверили Раймонду Нилсу, ранее он уже разоблачал «инопланетные» подделки и повторял поддельные фото, используя куски дерева и дым. Он выехал на место для расследования и попытался повторить оригинальные снимки. Он воспроизвёл положение фотокамеры как на оригинальной фотографии. Нилсу пришлось сделать ряд предположений и основываться на них при расследовании. Например, он предположил, что инопланетяне находились примерно в половине километра от места съёмки. Так же он решил считать, что НЛО имеет круглую форму и можно не корректировать фокус камеры.

Расследование получилось весьма слабым, ведь оно основывалось только на догадках и предположениях Нилса. Этот результат и зафиксирован в секретной записке начальника ЦРУ. Тогда не удалось ни доказать, ни опровергнуть подлинность снимков НЛО. Из-за отсутствия каких-либо убедительных количественных данных расследование признано неубедительным.
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