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| | Ученые: Спасение лесов Амазонки бессмысленно из-за пожаров

Ученые: Спасение лесов Амазонки бессмысленно из-за пожаров

Вчера, 19:34
Из-за пожаров в тропических лесах Амазонки в атмосферу было выброшено рекордное количество углекислого газа. Негативное влияние выбросов сводит на нет пользу от сокращения вырубки деревьев в Бразилии.

Ученые: Спасение лесов Амазонки бессмысленно из-за пожаров

 

В зарубежном естественно-научном журнале опубликовано исследование, сообщившее о бесполезности для экологии сокращения вырубки тропических лесов в Бразилии. Это произошло из огромного количества выброса в атмосферу Земли углекислого газа в связи с лесными пожарами.

Контроль за уровнем выброса парниковых газов – одно из условий замедления глобального потепления, угрожающего планете. С 2004 года в Бразилии с целью ведения данного контроля начали сокращать вырубку тропических лесов Амазонки. Однако, согласно данным ученых, выбросы углекислого газа после пожаров тех участков тропических лесов, которые не подлежали вырубке, стали одной из главных причин загрязнения атмосферы в 2015-2016 годах.

В то время как с 2003 по 2015 года на 76% была сокращена вырубка деревьев в Бразилии, число пожаров, особенно во время засухи 2015 года, выросло на 36%. Ранее ученые приводили другое исследование, в котором обнаружили связь вырубки леса и появления засухи.
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