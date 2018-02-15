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| | Учёные из Дании обнаружили 95 планет пригодных для жизни

Учёные из Дании обнаружили 95 планет пригодных для жизни

Вчера, 19:26
Исследователи из технического университета Дании и Национального космического института проанализировали сотни потенциальных экзопланет во Вселенной. Из 275 планет-кандидатов было обнаружено 95, на которых возможна жизнь.

Учёные из Дании обнаружили 95 планет пригодных для жизни

 

Результаты исследования были получены благодаря использованию аппарата Kepler. Автор исследования Эндрю Майо акцентировал внимание на том, что для проверки были взяты 275 планет-кандидатов. Из них 95 космических объектов оказались пригодными для жизни. Специалисты акцентировали внимание на том, что каждый из исследуемых тел вращается вокруг своей орбиты и звезды. Аналогичное можно наблюдать и в Солнечной системе. Расстояние до самой ближайшей из них в 114 раз больше, чем от Земли до Плутона.

Учёные из Национального космического института Дании подчеркнули, что от таких экзопланет обнаружены сигналы в виде теплового обмена. Это свидетельствует о том, что температура на планетах является переменной в разумных диапазонах. Чтобы полностью исследовать такие космические объекты необходимо максимально приблизиться к планете. На данный момент это невозможно из-за большого расстояния. Самая ближайшая из найденных планет получила название BG 212657. Открытие было названо значимым. В первую очередь это связано с тем, что человечество уже давно ищет способ перебраться на другую планету.

Считается, что в ближайшие 100 лет природные ресурсы исчерпаются, и людям нечем будет питаться. Миссия К2 была запущена в 2009 году и продлится до 2022 году. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astronomy.
Вещий Олег
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