Ученые рассказали о лечебных свойствах йогурта

В American Journal of Hypertension была опубликована статья с исследованиями Бостонских ученых, которые доказали благотворное влияние йогуртов на организм людей, страдающих от повышенного давления.

Zustasiia Cancarini

Как сообщает Джастин Буэндиа, ученый Бостонского университета, США, йогурты способствуют восстановлению сердечно-сосудистой системы, понижая вероятность возникновения инфаркта и инсульта на 17-20%.В исследованиях принимало участие около 70 тысяч людей с проблемами повышенного давления. После двухнедельной «йогуртной» диеты, вероятность развития инфарктов и инсультов у участвующих снизилась на 17-20%.Ученые пока только предполагают, почему. Одной из теорий является предположение, что йогурт содержит моноокись азота, которая расслабляет и расширяет сосуды человека, и ферменты, которые препятствуют возникновению холестериновых бляшек в сосудах. Благодаря этому кровеносная система человека улучшается, что благоприятно сказывается в пожилом возрасте.