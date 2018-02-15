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| | Ученые рассказали о лечебных свойствах йогурта

Ученые рассказали о лечебных свойствах йогурта

Вчера, 18:45
В American Journal of Hypertension была опубликована статья с исследованиями Бостонских ученых, которые доказали благотворное влияние йогуртов на организм людей, страдающих от повышенного давления.

Ученые рассказали о лечебных свойствах йогурта

 

Как сообщает Джастин Буэндиа, ученый Бостонского университета, США, йогурты способствуют восстановлению сердечно-сосудистой системы, понижая вероятность возникновения инфаркта и инсульта на 17-20%.

В исследованиях принимало участие около 70 тысяч людей с проблемами повышенного давления. После двухнедельной «йогуртной» диеты, вероятность развития инфарктов и инсультов у участвующих снизилась на 17-20%.

Ученые пока только предполагают, почему. Одной из теорий является предположение, что йогурт содержит моноокись азота, которая расслабляет и расширяет сосуды человека, и ферменты, которые препятствуют возникновению холестериновых бляшек в сосудах. Благодаря этому кровеносная система человека улучшается, что благоприятно сказывается в пожилом возрасте.
Zustasiia Cancarini
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