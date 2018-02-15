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| | Диетологи назвали продукты для незабываемого секса

Диетологи назвали продукты для незабываемого секса

Вчера, 18:36
Американские диетологи рассказали, какие продукты помогут сделать ночь любви незабываемой. Эти ингредиенты способны не только внести пикантную нотку в обычный интим, но и заставить с новой силой воспылать прежнюю страсть.

Диетологи назвали продукты для незабываемого секса

 

Превосходным афродизиаком эксперты считают красное вино. Члены Американской ассоциации интимного здоровья утверждают, что этот благородный напиток содержит полифенолы – вещества, которые способствуют нормализации процессов, связанных с сексом. Помимо вина, эти вещества присутствуют в ягодах. При этом специалисты советуют «закусывать» вино продуктами, в которых содержится большое количество витаминов Е и С. Именно они, как выяснили диетологи, влияют на производство гормонов, влияющих на качество половой жизни. Витамин В также будет не лишним., так как он отвечает за работу нервной системы и регулирует возбуждение во время соития, а цинк повышает сексуальное влечение.

При учете всех этих рекомендаций, качественный секс может обеспечить вино, ягоды, семечки и говяжья печень. Однако только еда не сможет превратить человека в Казанову или Мессалину. Нужно все равно немного поднапрячься.
Дарья Светозарова
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