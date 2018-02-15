Веганское питание предохранит от диабета страдающих от ожирения

По словам ученых, эффективным средством защиты людей, страдающих ожирением, является переход на веганское питание – это строгая форма вегетарианства. Придерживающиеся подобной диеты полностью отказываются от еды животного происхождения.

Домбровский Сергей

Веганы не употребляют в пищу мясо, рыбу, молоко, мед. В качестве исключения можно назвать грудное вскармливание. По мнению диетологов, растительная пища защитит толстяков от диабета второго типа. Люди с избыточной массой тела зачастую страдают этим недугом, имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, зрением, почками. При веганском питании повышается чувствительность к инсулину. Этот гормон начинает вырабатывается в необходимых количествах и лица с лишним весом избавляются от диабета второго типа. Врачи называют этот недуг «тихим убийцей».Медики рекомендуют страдающим ожирением пересмотреть свои взгляды на прием пищи. Вегетарианская еда способствует избавлению от многих заболеваний. Еще людям с избыточной массой тела рекомендуют чаще посещать тренажерный зал, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, больше двигаться и находиться на воздухе. В этом случае проблема приобретения диабета второго типа исчезнет.