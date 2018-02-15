«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Астрологи назвали ближайшее солнечное затмение судьбоносным

Астрологи назвали ближайшее солнечное затмение судьбоносным

Вчера, 18:26
Сегодня, 15 февраля, в 21:55 по московскому времени начнется солнечное затмение. Это событие станет судьбоносным для всех знаков Зодиака, утверждают астрологи.

Астрологи назвали ближайшее солнечное затмение судьбоносным

 

В сегодняшнюю ночь произойдет встреча Солнца и Луны. Астрономы не видят в этом событии ничего примечательного, в то же время астрологи отдают ему «судьбоносную» роль, поскольку оно случится в канун Восточного Нового года. Эксперты отмечают, что на этой неделе нужно относиться ко всем событиям предельно осторожно и внимательно, так они определят ход жизни на несколько лет вперед. Астрологи предупреждают, что в эти дни возможны поломки разных девайсов и ссоры в семье, но отчаиваться не стоит. Особое влияние затмение будет иметь на Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев. Этим знакам следует определить жизненные цели и реализовать свой творческий потенциал.

Следует отметить, что затмение будет неполным. Его смогут наблюдать только жители Латинской Америки.
Виктория Озерова
Новости по теме
26 февраля состоится кольцевое солнечное затмение
26 февраля состоится кольцевое солнечное затмение

В ближайшее воскресенье, 26 февраля, произойдет кольцевое солнечное затмение: природный спутник Земли - Луна пройдет перед Солнцем. При этом образуется

Ученые: 20 марта жители Европы смогут наблюдать полное солнечное затмение
Ученые: 20 марта жители Европы смогут наблюдать полное солнечное затмение

20 марта у жителей Европы появится возможность наблюдать солнечное затмение. Оно будет являться первым с 2008 года.

Солнечное затмение увидят жители Камчатки
Солнечное затмение увидят жители Камчатки

Как отмечают астрологи, жители и гости Камчатки смогут 24 октября наблюдать солнечное затмение, которое продлится около четырех часов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости