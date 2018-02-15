Астрологи назвали ближайшее солнечное затмение судьбоносным

Сегодня, 15 февраля, в 21:55 по московскому времени начнется солнечное затмение. Это событие станет судьбоносным для всех знаков Зодиака, утверждают астрологи.

Виктория Озерова

В сегодняшнюю ночь произойдет встреча Солнца и Луны. Астрономы не видят в этом событии ничего примечательного, в то же время астрологи отдают ему «судьбоносную» роль, поскольку оно случится в канун Восточного Нового года. Эксперты отмечают, что на этой неделе нужно относиться ко всем событиям предельно осторожно и внимательно, так они определят ход жизни на несколько лет вперед. Астрологи предупреждают, что в эти дни возможны поломки разных девайсов и ссоры в семье, но отчаиваться не стоит. Особое влияние затмение будет иметь на Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев. Этим знакам следует определить жизненные цели и реализовать свой творческий потенциал.Следует отметить, что затмение будет неполным. Его смогут наблюдать только жители Латинской Америки.