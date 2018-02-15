В борьбе с бычьим туберкулезом помогут барсуки-«сверхразведчики»

Ирландские ученые пришли к выводу, что изучение территориального поведения барсуков может помочь в контроле распространения бычьего туберкулеза. Данные животные чаще других переносят заболевание.

Виктория Озерова

Специалисты Тринити-коллежда, Дублин, с 2010 по 2016 годы изучали маршруты барсуков в графстве Уиклоу. Объектом ученых стали 48 взрослых особей, проживающих на территории одной группы. Барсуков снабдили ошейниками с GPS-трекерами и радиочастотными маячками. Эксперты снимали поведение животных несколько раз за ночь. Ученые выяснили, что четверть барсуков при обходе выходили за пределы своей территории, при этом особи совершали такое «путешествие» в течение нескольких месяцев и даже лет. Таких барсуков назвали «сверхразведчиками».С помощью таких «сверхразведчиков» ученые надеются объяснить распространение бычьего туберкулеза, так как эти животные чаще других переносят данное заболевание.