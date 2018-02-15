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| | Учёные назвали типажи склонных к изменам людей

Учёные назвали типажи склонных к изменам людей

Сегодня, 16:54
Группа американских учёных поделилась результатами своих исследований, которые показали, что на вероятность супружеской измены влияет возраст, уровень внешней привлекательности, а также сексуальная удовлетворённость человека.

Учёные назвали типажи склонных к изменам людей

 

Специалисты, представляющие Флоридский университет, в своём исследовании тщательно проанализировали супружескую жизнь более 230 человек, которые недавно заключили брак. По результатам наблюдений выяснилось, что чаще всего к супружеским изменам склонны более молодые люди. Также вероятность обмана супруга в значительной степени возрастает, если между партнёрами устанавливаются довольно хорошие интимные связи. В таком случае один из партнёров старается постичь более яркие сексуальные впечатления.

Также учёные заметили, что чаще всего мужья изменяют некрасивым жёнам, а красивые жёны в большинстве случаев хранят супружескую верность. Заметим, что среди представительниц прекрасного пола чаще всего изменяют некрасивые жёны.
Александр Вест
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