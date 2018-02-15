Учёные разрабатывают вакцину от героина

Научный Исследовательский институт Скриппса на пути к открытию эффективного средства, которое может предотвратить героиновую зависимость и предупредить передозировку препаратом.

Дарья Пышняк

В связи с большой смертностью от наркотиков, учёные уже долго в поисках решения проблемы наркотической зависимости. За шесть лет от передозировки героином скончалось почти пятнадцать с половиной тысяч американских жителей. Эти показатели увеличиваются с каждым часом. Опасность в рецептуре препарата, содержащего вещество схожее на морфий – опиоид, может вызвать повышенную зависимость от героина.Вакцина, над которой работают исследователи, будет блокировать симптомы эйфории, которые так привлекают зависимых людей, и наркотик будет уже не так привлекателен для них. Учёные надеются, что большая часть людей избавится от наркотической зависимости и перестанет принимать героин в частности.