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| | Российские учёные изобрели передовой тест на определение туберкулёза

Российские учёные изобрели передовой тест на определение туберкулёза

Сегодня, 16:34
Несмотря на частые ошибки «Диаскинтеста» и проб Манту, большинство российских медиков всё ещё пользуются данными методами для выявления туберкулёза. Чтобы уменьшить погрешность в подобных исследованиях российские учёные изобрели инновационный тест.

Российские учёные изобрели передовой тест на определение туберкулёза

 

Артём Ткачук, являющийся заведующим лабораторией трансляционной медицины при Национальном исследовательском центре микробиологии и эпидемиологии Гамалеи, заявил о том, что учёные из РФ был разработан инновационный высокоточный метод выявления туберкулёза. Ткачук заметил, что в конце нынешнего года российские учёные планируют зарегистрировать изобретённый тест, который с точностью до 95 процентов выявляет наличие туберкулёза в организме пациента.

По словам Артёма Ткачука, для проведения теста с помощью инновационного метода необходима обычная проба крови пациента. Данный метод анализа благоприятно скажется на количестве желающих проверить состояние своего здоровья, так как большинство родителей боится проводить стандартные тесты на туберкулёз, основанные на вакцинации.
Александр Вест
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