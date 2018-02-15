«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Ученые из Израиля научились определять настроение человека по почерку

Ученые из Израиля научились определять настроение человека по почерку

Сегодня, 16:31
Ученые из Израиля смогли установить, каким образом настроение человека влияет на его почерк, который, в свою очередь, может использоваться для того, чтобы установить, страдает ли человек эмоциональными перепадами. Информация появилась на официальном сайте пресс-службы города Хайфы.

Ученые из Израиля научились определять настроение человека по почерку

 

Открытие было сделано профессором Сарой Розенблюм. Она занимается анализом почерка и связанных с ним недугов уже на протяжении долгих лет. По нему она научилась находить признаки болезни Паркинсона, а также определять, говорит ли человек правду или врет.

Новые исследования проводили на более чем шестидесяти участниках, которые произвольно были распределены по трем целевым группам. В каждой из них ученые постарались создать определенный настрой - положительный, отрицательный и нейтральный. Следом за этим испытуемых попросили написать параграф текста на иврите, задействовав компьютерную систему, которая отслеживает даже самые минимальные изменения в почерке человека.

«Исследование помогло установить различия между тремя группами по разнообразным параметрам почерка. К примеру, участники с негативным настроением демонстрировали более высокую скорость письма и меньшую ширину букв, если сравнивать с теми, кто пребывал в положительном или нейтральном настроении», - описывают ученые свой эксперимент.
Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые научились определять точное время смерти человека
Ученые научились определять точное время смерти человека

Ученые из США совместно с экспертами-криминалистами из полиции научились определять точное время смерти человека. В этом им помогли микробы, живущие в трупах.

Ученые научились определять настроение с помощью радиоволн
Ученые научились определять настроение с помощью радиоволн

Ученые из "Массачусетского технологического института создали прибор, напоминающий Wi-Fi-роутер, который определяет настроение по дыханию и сердцебиению. Это

Томские ученые научились определять место рождения человека по ДНК
Томские ученые научились определять место рождения человека по ДНК

Томские ученые научились определять место рождения человека по ДНК. Над данным проектом специалисты работали 15 лет, однако результат превзошел все ожидания.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости