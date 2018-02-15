Ученые из Израиля научились определять настроение человека по почерку

Ученые из Израиля смогли установить, каким образом настроение человека влияет на его почерк, который, в свою очередь, может использоваться для того, чтобы установить, страдает ли человек эмоциональными перепадами. Информация появилась на официальном сайте пресс-службы города Хайфы.

Николай Офицеров

Открытие было сделано профессором Сарой Розенблюм. Она занимается анализом почерка и связанных с ним недугов уже на протяжении долгих лет. По нему она научилась находить признаки болезни Паркинсона, а также определять, говорит ли человек правду или врет.Новые исследования проводили на более чем шестидесяти участниках, которые произвольно были распределены по трем целевым группам. В каждой из них ученые постарались создать определенный настрой - положительный, отрицательный и нейтральный. Следом за этим испытуемых попросили написать параграф текста на иврите, задействовав компьютерную систему, которая отслеживает даже самые минимальные изменения в почерке человека.», - описывают ученые свой эксперимент.