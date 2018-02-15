Ученые из Израиля научились определять настроение человека по почерку

Открытие было сделано профессором Сарой Розенблюм. Она занимается анализом почерка и связанных с ним недугов уже на протяжении долгих лет. По нему она научилась находить признаки болезни Паркинсона, а также определять, говорит ли человек правду или врет.
Новые исследования проводили на более чем шестидесяти участниках, которые произвольно были распределены по трем целевым группам. В каждой из них ученые постарались создать определенный настрой - положительный, отрицательный и нейтральный. Следом за этим испытуемых попросили написать параграф текста на иврите, задействовав компьютерную систему, которая отслеживает даже самые минимальные изменения в почерке человека.
«Исследование помогло установить различия между тремя группами по разнообразным параметрам почерка. К примеру, участники с негативным настроением демонстрировали более высокую скорость письма и меньшую ширину букв, если сравнивать с теми, кто пребывал в положительном или нейтральном настроении», - описывают ученые свой эксперимент.