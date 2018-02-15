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| | Ученые из России разработали гибкие и прозрачные проводники из углеродных нанотрубок

Ученые из России разработали гибкие и прозрачные проводники из углеродных нанотрубок

Сегодня, 15:46
Отечественным ученым из Сколтеха удалось разработать гибкие типы проводников, в основе которых лежат углеродные нанотрубки, которые не уступают проводникам из оксидов металлов, о чем рассказали сотрудники пресс-службы Сколтеха. Полученные результаты могут существенно ускорить развитие гибкой и носимой электроники, которая основывается на углеродном типе нанотрубок.

Ученые из России разработали гибкие и прозрачные проводники из углеродных нанотрубок

 

«Ученые уверяют, что их разработка ни в чем не уступает по характеристикам пленкам из оксидов металлов, которые широко используются в электронике», - отмечается в пресс-релизе, результатами которого поделился журнал Carbon.

Пленки, о которых ведется речь, это тонкие, гибкие и прозрачные и гибкие проводники, которые будут использоваться специально для портативных устройств. Речь идет о гаджетах, имеющих недостатки различного типа, вроде хрупкости, сложности при использовании в солнечную погоду или же неестественного цвета пленки.

«Металлические» пленки можно заменять органическими аналогами из углеродных нанотрубок. Для этого следует улучшать их оптико-электрические свойства, которые на данный момент ограничивают их область применения. Для создания этих углеродных нанотрубок был существенно усовершенствован процесс легирования, то есть нанесения на проводник примесей, которые могут поменять его электронную структуру.
Николай Офицеров
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