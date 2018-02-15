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| | Магнитных микророботов научили передвигаться по бездорожью кувырками

Магнитных микророботов научили передвигаться по бездорожью кувырками

Сегодня, 15:26
Инженеры из США создали микроробота, который может кувыркаться под влиянием магнитного поля по разным поверхностям со скоростью в пять сантиметров за секунду.

Магнитных микророботов научили передвигаться по бездорожью кувырками

 

Группе американских ученых под предводительством Дэвида Каппеллери из Университета Пердью удалось создать магнитного микроробота, который способен перемещаться по бездорожью. Разработка состоит их трех частей: двух магнитных элементов и соединяющего их посредине немагнитного. Микроробот имеет форму прямоугольника размером 400 на 800 микрометров. Передвигаться роботу удается за счет действия магнитного поля кувырками по короткой или длиной оси со скоростью в пять сантиметров в секунду. Разработка может кувыркаться даже в жидкостях вязкой консистенции, а также при движении по наклонным поверхностям.

 

Авторы планирует усовершенствовать робота и применить его для разработки устройств для доставки лекарственных средств и других медицинских приложений.
Виктория Озерова
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