Магнитных микророботов научили передвигаться по бездорожью кувырками

Инженеры из США создали микроробота, который может кувыркаться под влиянием магнитного поля по разным поверхностям со скоростью в пять сантиметров за секунду.

Виктория Озерова

Группе американских ученых под предводительством Дэвида Каппеллери из Университета Пердью удалось создать магнитного микроробота, который способен перемещаться по бездорожью. Разработка состоит их трех частей: двух магнитных элементов и соединяющего их посредине немагнитного. Микроробот имеет форму прямоугольника размером 400 на 800 микрометров. Передвигаться роботу удается за счет действия магнитного поля кувырками по короткой или длиной оси со скоростью в пять сантиметров в секунду. Разработка может кувыркаться даже в жидкостях вязкой консистенции, а также при движении по наклонным поверхностям.Авторы планирует усовершенствовать робота и применить его для разработки устройств для доставки лекарственных средств и других медицинских приложений.