Ученые: Память зависит от целостности голубого пятна головного мозга

Английские ученые из Лондона провели ряд исследований, в результате экспериментов оказалось, что память человека зависит от целостности голубого пятна головного мозга. Информация об этом появилась в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Домбровский Сергей

Голубое пятно находится возле ствола мозга и регулирует выделение норадреналина. Этот гормон является одним из важнейших медиаторов бодрствования. При повреждениях или неправильном функционировании голубого пятна у людей диагностируют болезнь Альцгеймера. Данный недуг является возрастной деменцией, в народе его называют старческим маразмом. У человека при этом заболевании ухудшается мышление и память.В эксперименте участвовали пенсионеры возрастом от 65 до 85 лет и молодые люди до 31 года. При повреждении голубого пятна замечено стойкое ухудшение памяти в старческом возрасте. Выработка норадреналина нарушена и у человека когнитивные способности ослабевают. Ученые намерены использовать полученную в результате исследования информацию для разработки медицинских препаратов от возрастных болезней нервной системы.