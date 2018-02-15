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| | Ученые: Память зависит от целостности голубого пятна головного мозга

Ученые: Память зависит от целостности голубого пятна головного мозга

Сегодня, 15:14
Английские ученые из Лондона провели ряд исследований, в результате экспериментов оказалось, что память человека зависит от целостности голубого пятна головного мозга. Информация об этом появилась в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые: Память зависит от целостности голубого пятна головного мозга

 

Голубое пятно находится возле ствола мозга и регулирует выделение норадреналина. Этот гормон является одним из важнейших медиаторов бодрствования. При повреждениях или неправильном функционировании голубого пятна у людей диагностируют болезнь Альцгеймера. Данный недуг является возрастной деменцией, в народе его называют старческим маразмом. У человека при этом заболевании ухудшается мышление и память.

В эксперименте участвовали пенсионеры возрастом от 65 до 85 лет и молодые люди до 31 года. При повреждении голубого пятна замечено стойкое ухудшение памяти в старческом возрасте. Выработка норадреналина нарушена и у человека когнитивные способности ослабевают. Ученые намерены использовать полученную в результате исследования информацию для разработки медицинских препаратов от возрастных болезней нервной системы.
Домбровский Сергей
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