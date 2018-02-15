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| | Эксперты по НЛО: Майнеры мешают поиску инопланетян

Эксперты по НЛО: Майнеры мешают поиску инопланетян

Сегодня, 15:09
В последнее время количество людей, добывающих криптовалюту, стало мешать не только геймерам, которые остались без наличия в магазинах популярных видеокарт, но и учёным, которым они мешают в процессе поиска инопланетных существ.

Эксперты по НЛО: Майнеры мешают поиску инопланетян

 

Официальные представители Калифорнийского университета, при котором действует центр под названием «поиск внеземного разума», выразили своё недовольство в связи с активной деятельностью майнеров, которые раскупили большинство специализированного оборудования. По словам учёных, раньше не было проблем с закупкой нужных комплектующих, необходимых для проведения исследований, направленных на обнаружение инопланетных существа. Однако в данный момент некоторое оборудование достать практически невозможно, в связи с его отсутствием приходится вставать в очередь, состоящую из желающих приобрести нужный товар.

Представители всемирно известной компании Nvidia напрямую обратились к реализаторам товара, производимого технологическим гигантом, указав им продавать видеокарты в первую очередь геймерам, а не майнерам.
Александр Вест
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