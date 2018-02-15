Путешественник во времени показал «фото из будущего»

Сотрудники The Daily Mail заметили видео в Сети, в котором мужчина по имени Александр Смит рассказывает о своем путешествии во времени и показывает фотографию, сделанную якобы в будущем.

Домбровский Сергей

По словам гражданина, он переместился с 1981 в 2118 год. На снимке запечатлены высотные здания оригинальной формы с зеленым свечением. Александр Смит говорит, что это дома, построенные в будущем. Исходя из рассказа «путешественника во времени», в середине XXI века Землю посетят пришельцы, они больше не станут сторониться людей и покажут свои достижения в технологических отраслях. По мнению Смита, инопланетяне намного превосходят нас по разуму.Пользователи Сети активно обсуждают заявление «путешественника во времени». По мнению юзеров, Смит умышленно пытается ввести общество в заблуждение, дабы получить популярность в виртуальных обществах. Мужчина показал некачественный снимок с высотками и ожидает доверия со стороны подписчиков. Пользователи раскритиковали пиджак гражданина, который странно сидит на нем и внешний вид рассказчика о путешествии во времени.