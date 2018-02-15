Ученые: Инопланетяне могут выходить на связь через электронную почту

Американские охотники за НЛО проинформировали, что обнаружили необычную активность пришельцев в сети. По словам уфологов, инопланетяне могут посылать людям сообщения через электронную почту.

Светлана Славянская

Сотрудники Гавайского университета смогли выяснить, что пришельцы неоднократно пытались выйти на связь с людьми через соцсети или электронную почту. Определить подобные сообщения очень просто. Во-первых, в них нет текста. Во-вторых, невозможно определить отправителя письма. В-третьих, письма от пришельцев могут нести в себе немало вирусов.При этом уфологи утверждают, что пришельцы не хотят намеренно запустить вирус в технику, а просто не понимают, как работают человеческие компьютеры. Также специалисты отметили, что подобные сообщения от гуманоидов встречаются очень редко.