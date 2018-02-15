Ученые обнаружили в Перу останки пришельца-анунака: Уоринг подтвердил информацию

На официальном сайте Скотта Уоринга появилась информация о том, что ученые озвучили данные о результатах исследования удлиненного черепа неизвестного существа. Так уфолог, ссылаясь на информацию исследователей с Перу, сообщил, что анализ ДНК указал на принадлежность останков к инопланетным существам. «Удлиненный череп, которому 3000 лет, долгое время удерживался охотниками на НЛО в качестве свидетельства. Необычные огромных лобовые части останков являются еще одним доказательством их принадлежности к инопланетной расе», - пишет Скотт Уоринг.

Дыль Лилия

Соответствующее видео, опубликованное на канале в Youtube, демонстрирует снимки артефактов. Вместе с тем исследователи допускают мысль о том, что череп может иметь подобную анатомическую форму у представителей коренных жителей Америки и Африки. Однако уфологи, и в частности Скотт Уоринг, настаивают именно на инопланетном происхождении останков, апеллируя к одной из версий ученых. Как сообщили эксперты, удлиненный череп был найден в Мексике в Халиско и находится в местном музее. Голова похожа на останки динозавра, вида птеродактиль. Но у него нет клюва, часть полости имеет необычную форму. Существует предположение о том, что анунаки – это оборотни, останки которых, предположительно относятся к данному виду.«Единственный объяснением принадлежности удлиненного черепа к пришельцам – это вера уфологов и попытки убедить в этом общественность», «Это обезьяна во время человеческой эволюции, к тому же, всего лишь теория, не доказанный факт. Это реальность, которую многие эволюционисты не признают», - прокомментировали видео пользователи сети. Ранее Скотт Уоринг сообщил, что в небе над Словенией был обнаружен НЛО с помощью инфракрасной камеры. Уфолог указал, что пришельцы используют технологии, которые позволяют им скрыться от человеческих глаз и проводить свою деятельность на Земле в секретном режиме. Этот факт стал поводом для бурных обсуждений в сети относительно пришельцев и их существования. Одни уточнили, что этот объект имел необычную траекторию движения, кружась вокруг своей оси. Однако скептики утверждают, что это все плод человеческой фантазии.