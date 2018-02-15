Биткоин вредит поиску НЛО: Уфологи обвиняют криптовалюту в нехватке процессоров

Американские уфологи сообщили, что растущая популярность биткоина вредит поиску инопланетной жизни. Все дело в нехватке процессоров, а также их высокой стоимости.

Светлана Славянская

Уфолог Дэн Вертимер сообщил, что массовая продажа процессоров для зарабатывания криптовалюты значительно ограничивает поиск внеземных существ, чтобы попытаться ответить на вопрос, одни ли люди во Вселенной. Высокопроизводительные графические процессоры, как правило, используются для питания игровых компьютеров и профессиональных видео- и фотомонтажных рабочих станций. Однако их также используют ученые для отслеживания летающих тарелок.Исследователи используют мощные телескопы и антенну для отслеживания радиоволн различных частот. Ученые проинформировали, что цены на процессоры удвоились за последний год благодаря растущей популярности биткойна и другой криптовалюты.