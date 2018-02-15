«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность
| | Биткоин вредит поиску НЛО: Уфологи обвиняют криптовалюту в нехватке процессоров

Биткоин вредит поиску НЛО: Уфологи обвиняют криптовалюту в нехватке процессоров

Сегодня, 13:33
Американские уфологи сообщили, что растущая популярность биткоина вредит поиску инопланетной жизни. Все дело в нехватке процессоров, а также их высокой стоимости.

Биткоин вредит поиску НЛО: Уфологи обвиняют криптовалюту в нехватке процессоров

 

Уфолог Дэн Вертимер сообщил, что массовая продажа процессоров для зарабатывания криптовалюты значительно ограничивает поиск внеземных существ, чтобы попытаться ответить на вопрос, одни ли люди во Вселенной. Высокопроизводительные графические процессоры, как правило, используются для питания игровых компьютеров и профессиональных видео- и фотомонтажных рабочих станций. Однако их также используют ученые для отслеживания летающих тарелок.

Исследователи используют мощные телескопы и антенну для отслеживания радиоволн различных частот. Ученые проинформировали, что цены на процессоры удвоились за последний год благодаря растущей популярности биткойна и другой криптовалюты.
Светлана Славянская
Новости по теме
AMD представила семейство серверных процессоров EPYC‍
AMD представила семейство серверных процессоров EPYC‍

Компания Super Micro Computer, Inc., являющаяся мировым лидером в сфере технологий для вычисления, передачи и хранения экологически безопасных компьютеров,

ARM представила процессор обработки изображений нового поколения
ARM представила процессор обработки изображений нового поколения

В конце марта ARM представила новую архитектуру для создания ARM-процессоров DynamIQ, а на этой неделе производитель объявил о выпуске следующего поколения

Эксперты подтвердили существование процессоров Ryzen PRO
Эксперты подтвердили существование процессоров Ryzen PRO

Эксперты подтвердили существование процессоров Ryzen PRO. Информация об этом была опубликована на портале VideoCardz.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости