Ученые объяснили разницу между жидким оксидом кремния и водой

Химики из Японии смогли установить, по какой причине жидкий оксид кремния и вода, структуры с которой весьма схожи, ведут себя приблизительно одинаково во время кристаллизации, однако заметно отличаются по формату механизма формирования стеклообразного состояния.

Николай Офицеров

Оказалось, что первое из свойств определяется благодаря динамике разрушения симметрии материи трансляционного типа, одинаковой для двух веществ. Второе же отличается процессами разрушения ориентационной симметрии, которая у них отличается по причине природы химической связи. Информация размещена на сайте исследовательского института Токио.Жидкости, которые производятся в ходе образования тетраэдрическими молекулами, имеют крайне обширные и необычные свойства. В частности, характерными для них являются аномалии плотности, из-за которых максимальная плотность остается характерной для жидкого состояния, а не твердого. Связано это с образованием внутри кристалла структуры полостей, которые снижают плотности, что абсолютно не характерно для жидкой фазы.Типичными примерами в данной ситуации является вода комнатной температуры или же оксид кремния, когда температура достигает нескольких тысяч градусов Цельсия. При этом, несмотря на большое количество сходства, некоторые из них заметно отличаются друг от друга.