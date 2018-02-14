Сегодня в эфире! Поглощение Tesla Roadster далеким космосом покажут в трансляции

В Сети будет транслироваться процесс испытательного полета Falcon Heavy, на котором будет запущена машина Tesla Roadster. Выход электрокара Илона Маска в открытый космос произойдет уже 14 февраля вечером.

14 февраля текущего года в космос посредством испытательного полета на Falcon Heavy осуществят отправку электрокара Tesla Roadster. Сайт Virtual Telescope Project осуществит прямую трансляцию данного процесса.Ожидается, что к 2020 году машина Илона Маска достигнет орбиты Марса и присоединиться к поясу астероидов планеты.По сообщению от 6 февраля текущего года, SpaсeX осуществила запуск Tesla Roadster вместе с водителем, роль которого исполнил манекен. По словам Илона Маска, он отправил автомобиль в космос «ради смеха», ведь обычно инженеры отравляют при испытательных полётах что-то скучное, вроде бетонного блока или куска металла.По данным на 8 февраля электрокар находился уже в 479 тысячах километров от Земли, а в Virtual Telescope Project имел вид яркой точки.