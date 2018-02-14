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| | Сегодня в эфире! Поглощение Tesla Roadster далеким космосом покажут в трансляции

Сегодня в эфире! Поглощение Tesla Roadster далеким космосом покажут в трансляции

Вчера, 19:42
В Сети будет транслироваться процесс испытательного полета Falcon Heavy, на котором будет запущена машина Tesla Roadster. Выход электрокара Илона Маска в открытый космос произойдет уже 14 февраля вечером.

Сегодня в эфире! Поглощение Tesla Roadster далеким космосом покажут в трансляции

 

14 февраля текущего года в космос посредством испытательного полета на Falcon Heavy осуществят отправку электрокара Tesla Roadster. Сайт Virtual Telescope Project осуществит прямую трансляцию данного процесса.

Ожидается, что к 2020 году машина Илона Маска достигнет орбиты Марса и присоединиться к поясу астероидов планеты.

По сообщению от 6 февраля текущего года, SpaсeX осуществила запуск Tesla Roadster вместе с водителем, роль которого исполнил манекен. По словам Илона Маска, он отправил автомобиль в космос «ради смеха», ведь обычно инженеры отравляют при испытательных полётах что-то скучное, вроде бетонного блока или куска металла.

По данным на 8 февраля электрокар находился уже в 479 тысячах километров от Земли, а в Virtual Telescope Project имел вид яркой точки.
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