«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Учёные: Инопланетяне могут уничтожить человечество, не посещая Землю

Учёные: Инопланетяне могут уничтожить человечество, не посещая Землю

Вчера, 19:03
Исследователи из Гавайского университета в Гонолулу и Зоннебергской астрономической обсерватории заявили, что инопланетяне могут уничтожить человечество, даже не посещая Землю. Для того, чтобы избавиться от людей, пришельцам будет достаточно отправлять особые сообщения с помощью искусственного интеллекта.

Учёные: Инопланетяне могут уничтожить человечество, не посещая Землю

 

Эксперты отмечают, что нужно быть очень внимательными с тем, что приходит в социальных сетях или на электронную почту. Если сообщение не опознано, то лучше его не открывать, поскольку в ином случае это приведёт чуть ли не к разрушению всей планеты. Также учёные не советуют отвечать на кажущиеся странными вопросы в Сети, считая, что это даст инопланетянам дополнительную и очень важную информацию о людях.

По каким признакам можно распознавать компьютерные вирусы, посланные именно пришельцами, специалисты не пояснили. Они только подчеркнули, что подобные сообщения, скорее всего, будут полностью выводить из строя или настраивать на нужный для инопланетян лад всю земную технику, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
Новости по теме
Учёные: Космическая пыль может уничтожить человечество
Учёные: Космическая пыль может уничтожить человечество

Ведущие мировые специалисты заявили о том, что гибель человечества может наступить вследствие влияния звёздной пыли, которая может принести на Землю бактерии,

Учёные: Инопланетная вспышка может уничтожить население Земли
Учёные: Инопланетная вспышка может уничтожить население Земли

Учёные из Пенсильванского университета заявили, что инопланетные радиовспышки очень опасны для людей. Сигналы способны уничтожить население Земли.

Ученые: Инопланетяне не станут нападать на Землю
Ученые: Инопланетяне не станут нападать на Землю

Специалисты Института поиска внеземных цивилизаций из США считают, что инопланетяне не станут атаковать Землю. Этот мнение аргументируется тем, что современное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости