Учёные: Инопланетяне могут уничтожить человечество, не посещая Землю

Учёные: Инопланетяне могут уничтожить человечество, не посещая ЗемлюВчера, 19:03
Ведущие мировые специалисты заявили о том, что гибель человечества может наступить вследствие влияния звёздной пыли, которая может принести на Землю бактерии,
Учёные из Пенсильванского университета заявили, что инопланетные радиовспышки очень опасны для людей. Сигналы способны уничтожить население Земли.
Специалисты Института поиска внеземных цивилизаций из США считают, что инопланетяне не станут атаковать Землю. Этот мнение аргументируется тем, что современное