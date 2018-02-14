Учёные: Инопланетяне могут уничтожить человечество, не посещая Землю

Исследователи из Гавайского университета в Гонолулу и Зоннебергской астрономической обсерватории заявили, что инопланетяне могут уничтожить человечество, даже не посещая Землю. Для того, чтобы избавиться от людей, пришельцам будет достаточно отправлять особые сообщения с помощью искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что нужно быть очень внимательными с тем, что приходит в социальных сетях или на электронную почту. Если сообщение не опознано, то лучше его не открывать, поскольку в ином случае это приведёт чуть ли не к разрушению всей планеты. Также учёные не советуют отвечать на кажущиеся странными вопросы в Сети, считая, что это даст инопланетянам дополнительную и очень важную информацию о людях.

По каким признакам можно распознавать компьютерные вирусы, посланные именно пришельцами, специалисты не пояснили. Они только подчеркнули, что подобные сообщения, скорее всего, будут полностью выводить из строя или настраивать на нужный для инопланетян лад всю земную технику, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская