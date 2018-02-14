Ученые из Белгорода помогли создать лекарство против аутоимунных болезней

Эксперты протестировали препарат на 600 добровольцах. Результаты испытания оказались положительными. Ученые сравнили недавно созданное лекарство с Ремикейдом. По словам квалифицированных врачей, имеющих научную степень, отличий между препаратами не обнаружено. Министерство здравоохранения России официально зарегистрировало первый биоаналог инфликсимаба (ВСД-55). Данное средство планируют продавать в РФ и на территории близлежащих государств, входящих в прошлом в СССР.
Инфлисимаб эффективно борется с аутоимунными недугами. Он положительно воздействует на организм людей, страдающих ревматоидным артритом. Также применение препарата принесет пользу при вульгарном псориазе тяжелой формы, спондилите и болезнях кишечника.