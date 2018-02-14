Ученые из Белгорода помогли создать лекарство против аутоимунных болезней

Российские ученые биофармацевтической организации «Биокад» вместе с сотрудниками Белгородского государственного университета разработали лекарственный препарат, являющийся аналогом инфликсимаба. Это вещество эффективно противостоит развитию аутоимунных болезней.

Домбровский Сергей

Эксперты протестировали препарат на 600 добровольцах. Результаты испытания оказались положительными. Ученые сравнили недавно созданное лекарство с Ремикейдом. По словам квалифицированных врачей, имеющих научную степень, отличий между препаратами не обнаружено. Министерство здравоохранения России официально зарегистрировало первый биоаналог инфликсимаба (ВСД-55). Данное средство планируют продавать в РФ и на территории близлежащих государств, входящих в прошлом в СССР.Инфлисимаб эффективно борется с аутоимунными недугами. Он положительно воздействует на организм людей, страдающих ревматоидным артритом. Также применение препарата принесет пользу при вульгарном псориазе тяжелой формы, спондилите и болезнях кишечника.