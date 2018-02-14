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| | Ученые: Слабосоленая вода способствовала вытягиванию раковин мидий

Ученые: Слабосоленая вода способствовала вытягиванию раковин мидий

Вчера, 17:44
По словам ученых, на форму раковин морских мидий больше всего влияют соленость и температура воды, а также доступность пищи. Специалисты провели исследования у побережья Северной Атлантики, в Балтийском море и в Арктике.

Ученые: Слабосоленая вода способствовала вытягиванию раковин мидий

 

По словам экспертов, мидии в разных регионах действуют одинаковым образом при изменении внешних условий жизни. При обилии питания в холодной и слабосоленой воде раковины этих морских моллюсков вытягиваются. Данная тенденция характерна абсолютно для всех мидий, независимо от географического местонахождения. Если моллюски обитают в теплой, соленой воде и имеют недостаточное количество питательных веществ, то их раковины становятся более круглыми.

По словам ученых, данная информация поможет анализировать то, каким образом изменится внешность мидий в будущем, в результате изменения окружающей среды. В последние годы синоптики фиксируют повышение температуры воздуха на нашей планете. Эксперты всех мастей говорят о глобальном потеплении и его последствиях для человечества и всего живого на Земле.
Домбровский Сергей
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