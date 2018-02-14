«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Ученые нашли у берегов Японии супервулкан-убийцу

Ученые нашли у берегов Японии супервулкан-убийцу

Вчера, 17:41
Ученые обнаружили смертельно опасный супервулкан примерно в десяти километрах от японского острова Кюсю. Он расположен в знаменитом тихоокеанском «огненном кольце» и диаметр его кратера составляет десять километров, что и позволяет его отнести к супервулканам.

Ученые нашли у берегов Японии супервулкан-убийцу

 

Эксперт-вулканолог Йосиуки Тацуми является одним из тех, кто наблюдает за данным «кладезем» раскаленной магмы. Он уверяет, что в случае извержения, которое может начаться в любой момент, погибнет сто миллионов жителей японского архипелага. Последний раз этот вулкан извергался примерно 7,3 лет назад. Более пятисот кубометров магмы погубили примерно половину населения тогдашней Японии. Теперь ученые опасаются повторения катастрофы, которая повлечет за собой мегацунами с волнами, которые достигнут берегов Северной Америки, не говоря уже о Китае

Однако другие исследователи настроены более оптимистично. По их подсчетам, риск извержения супервулкана составляет всего один процент. Однако этот прогноз актуален только для ближайших нескольких лет.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Жители острова Кюсю в Японии готовятся к эвакуации из-за извержения вулкана
Жители острова Кюсю в Японии готовятся к эвакуации из-за извержения вулкана

Японию вновь сотрясает от извержения вулкана. На острове Кюсю активизировался вулкан Сакурадзима, который находится всего в 50 километрах от недавно

Геологи в штате Юта нашли крупнейший супервулкан
Геологи в штате Юта нашли крупнейший супервулкан

На территории штата Юты американские геологи нашли самый крупнейший вулкан. Ученные в ходе проведения исследований нашли остатки извержения, произошедшего

Вулкан, обладающий силой уничтожить США, намного больше, чем предполагалось
Вулкан, обладающий силой уничтожить США, намного больше, чем предполагалось

Геологи пришли к выводу, что количество раскаленной магмы, которая содержится в супервулкане, расположенном под Йеллоустоунским национальным парком,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости