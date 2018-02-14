Ученые нашли у берегов Японии супервулкан-убийцу

Ученые обнаружили смертельно опасный супервулкан примерно в десяти километрах от японского острова Кюсю. Он расположен в знаменитом тихоокеанском «огненном кольце» и диаметр его кратера составляет десять километров, что и позволяет его отнести к супервулканам.

Дарья Светозарова

Эксперт-вулканолог Йосиуки Тацуми является одним из тех, кто наблюдает за данным «кладезем» раскаленной магмы. Он уверяет, что в случае извержения, которое может начаться в любой момент, погибнет сто миллионов жителей японского архипелага. Последний раз этот вулкан извергался примерно 7,3 лет назад. Более пятисот кубометров магмы погубили примерно половину населения тогдашней Японии. Теперь ученые опасаются повторения катастрофы, которая повлечет за собой мегацунами с волнами, которые достигнут берегов Северной Америки, не говоря уже о КитаеОднако другие исследователи настроены более оптимистично. По их подсчетам, риск извержения супервулкана составляет всего один процент. Однако этот прогноз актуален только для ближайших нескольких лет.