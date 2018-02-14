«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Японские учёные выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует увеличению веса

Японские учёные выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует увеличению веса

Вчера, 17:48
Специалисты из Университета Кюсю в Фукуоке в Японии выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует появлению лишнего веса. Они предполагают, что если есть медленнее, то мозг может точнее понять, когда желудок полон.

Японские учёные выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует увеличению веса

 

Исследователи провели параллель между привычками питания и потерей веса у почти 60 тысяч добровольцев, у которых диагностировали до этого диабет второго типа. По словам ведущих авторов работы Харухиса Фукуда и Юми Херст, также было замечено, что лучше всего не есть минимум два часа после сна и как можно меньше стараться что-то перекусывать после обеда.

Однако эксперты подчёркивают, что причины, почему именно от такого люди худеют, определить пока не получилось. Исследование имело исключительно наблюдательный характер, как сообщает VladTime. Лия Кэхилл, доцент из Университета Далхаузи в Канаде, также занимающаяся изучением проблемы веса человека, отметила, что даже несмотря на это открытие японских учёных можно считать важным, поскольку оно даёт информацию о новых факторах риска для людей.

Ирина Летинская
Новости по теме
Ученые: Аромат жирной пищи способствует набору лишнего веса
Ученые: Аромат жирной пищи способствует набору лишнего веса

Специалисты Калифорнийского университета выяснили, что аромат любимых блюд способствует набору лишнего веса. В то время, как пища, в которой отсутствует запах,

Ученые выяснили, почему у мужчин растет живот
Ученые выяснили, почему у мужчин растет живот

Американские исследователи поделились информацией о том, почему у мужчин набор лишнего веса прежде всего сказывается на увеличении живота.

Учёные: Чрезмерно быстрый прием пищи может вызвать тяжелую болезнь
Учёные: Чрезмерно быстрый прием пищи может вызвать тяжелую болезнь

При длительном пережёвывании пищи человек может не только избежать проблем с работой органов пищеварения, но и диабета. Литовские учёные выяснили, что люди,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости