Японские учёные выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует увеличению веса

Специалисты из Университета Кюсю в Фукуоке в Японии выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует появлению лишнего веса. Они предполагают, что если есть медленнее, то мозг может точнее понять, когда желудок полон.

Исследователи провели параллель между привычками питания и потерей веса у почти 60 тысяч добровольцев, у которых диагностировали до этого диабет второго типа. По словам ведущих авторов работы Харухиса Фукуда и Юми Херст, также было замечено, что лучше всего не есть минимум два часа после сна и как можно меньше стараться что-то перекусывать после обеда.

Однако эксперты подчёркивают, что причины, почему именно от такого люди худеют, определить пока не получилось. Исследование имело исключительно наблюдательный характер, как сообщает VladTime. Лия Кэхилл, доцент из Университета Далхаузи в Канаде, также занимающаяся изучением проблемы веса человека, отметила, что даже несмотря на это открытие японских учёных можно считать важным, поскольку оно даёт информацию о новых факторах риска для людей.

Ирина Летинская