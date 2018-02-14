Японские учёные выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует увеличению веса

Японские учёные выяснили, почему быстрый темп приёма пищи способствует увеличению весаВчера, 17:48
Специалисты Калифорнийского университета выяснили, что аромат любимых блюд способствует набору лишнего веса. В то время, как пища, в которой отсутствует запах,
Американские исследователи поделились информацией о том, почему у мужчин набор лишнего веса прежде всего сказывается на увеличении живота.
При длительном пережёвывании пищи человек может не только избежать проблем с работой органов пищеварения, но и диабета. Литовские учёные выяснили, что люди,