Ученые из России и Китая изучат миграцию канадских журавлей

Российские ученые и их китайские коллеги из Пекинского лесного университета отправятся в экспедицию в северную часть Якутии ради изучения миграции канадских журавлей. Орнитологи начнут исследования летом этого года.

Домбровский Сергей

По словам специалистов, канадские журавли и стерхи предпочитают выводить потомство в России, а в Китай улетают на зимовку. Перед учеными стоит важная задача: определить места стоянок журавлей, примерное количество птиц-мигрантов, предположительное количество перемещений и прочие показатели, важные для экспертов.Канадские журавли и стерхи обитают в северной части России и находятся под угрозой исчезновения. Поэтому орнитологи считают свою работу чрезвычайно важной. Специалисты должны выяснить дополнительную информацию об этих птицах, дабы помочь им выжить в условиях динамически изменяющейся среды. Первым из зоологов обнаружил гнездо стерха в Якутии Константин Воробьев в 1960 году. Изменение температуры воздуха на Земле влечет за собой угрозу для канадских журавлей. Эксперты разрабатывают планы по сохранению данных птиц.