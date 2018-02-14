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| | Ученые из России и Китая изучат миграцию канадских журавлей

Ученые из России и Китая изучат миграцию канадских журавлей

Вчера, 17:36
Российские ученые и их китайские коллеги из Пекинского лесного университета отправятся в экспедицию в северную часть Якутии ради изучения миграции канадских журавлей. Орнитологи начнут исследования летом этого года.

Ученые из России и Китая изучат миграцию канадских журавлей

 

По словам специалистов, канадские журавли и стерхи предпочитают выводить потомство в России, а в Китай улетают на зимовку. Перед учеными стоит важная задача: определить места стоянок журавлей, примерное количество птиц-мигрантов, предположительное количество перемещений и прочие показатели, важные для экспертов.

Канадские журавли и стерхи обитают в северной части России и находятся под угрозой исчезновения. Поэтому орнитологи считают свою работу чрезвычайно важной. Специалисты должны выяснить дополнительную информацию об этих птицах, дабы помочь им выжить в условиях динамически изменяющейся среды. Первым из зоологов обнаружил гнездо стерха в Якутии Константин Воробьев в 1960 году. Изменение температуры воздуха на Земле влечет за собой угрозу для канадских журавлей. Эксперты разрабатывают планы по сохранению данных птиц.
Домбровский Сергей
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