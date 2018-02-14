Ученые рассказали о трудностях размножения людей в космосе

Еще в ХХ веке ученые озаботились функционированием репродуктивной системы человека в космосе, но так и не пришли к какому-либо решающему выводу. Даже сегодня все попытки оплодотворения животных в состоянии невесомости на МКС оканчиваются неудачей, хоть исследователи и не оставляют надежды на более успешный исход.

Дарья Светозарова

Выяснилось, что главными помехами для оплодотворения в космосе является микрогравитация и радиация. Оказывается, в условиях невесомости при естественном половом акте, сперматозоиды потеряют ориентир и не найдут верного направления, а яйцеклетка «забудет» о принципах деления.Ученые уже пробовали вырастить на борту МКС тритона из икринки. Однако в процессе развития зародыша был нарушен механизм формирования цитоскелета и веретена деления. Из-за этого икринка поделилась не на четыре части, а только на три.Эксперты предупреждают, что зачатый в космосе ребенок из-за влияния радиации родится с патологиями, самой безобидной из которых станет неизлечимое бесплодие. Отмечается, что нарушена будет сама структура ДНК. Другие специалисты настроены более оптимистично. Они уверяют, что при нахождении источника искусственной радиации на космическом корабле, проблема зачатия будет решена.