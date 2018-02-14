Ученые обнаружили в Ботовской пещере скелеты древних животных

На территории Иркутской области, неподалеку от Ботовской пещеры, российскими учеными в содружестве со специалистами из Великобритании, Словакии и Германии были найдены скелеты древних животных. Экспедиция по поиску длилась более недели, шесть дней из которой исследователи вынуждены были провести под землей.

Специалистам удалось открыть массу новых проходов. В итоге самая длинная в Российской Федерации пещера стала еще больше. К ее длине добавилось более четырехсот метров. Если начать разговор, связанный с общей длиной ходов, то показатель превышает расстояние в 69 километров. Ученые все новые пути и галереи закартографировали и внесли в реестр. В ходе экспедиции археологами были взяты несколько образцов почвы, которые впоследствии позволили узнать не только возраст Ботовской пещеры, но также и получить исчерпывающую информацию о древнем климате.

Палеонтологи обнаружили восемь скелетов ботовского медведя, который жил в местных лесах. По словам ученых, им удалось отыскать также останки двух рысей. Исследователи твердо убеждены в том, что существуют и другие входы в пещеру, которые еще предстоит открыть.

Николай Офицеров