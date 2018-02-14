«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Ученые обнаружили в Ботовской пещере скелеты древних животных

Ученые обнаружили в Ботовской пещере скелеты древних животных

Вчера, 17:14
На территории Иркутской области, неподалеку от Ботовской пещеры, российскими учеными в содружестве со специалистами из Великобритании, Словакии и Германии были найдены скелеты древних животных. Экспедиция по поиску длилась более недели, шесть дней из которой исследователи вынуждены были провести под землей.
 

Ученые обнаружили в Ботовской пещере скелеты древних животных

 

Специалистам удалось открыть массу новых проходов. В итоге самая длинная в Российской Федерации пещера стала еще больше. К ее длине добавилось более четырехсот метров. Если начать разговор, связанный с общей длиной ходов, то показатель превышает расстояние в 69 километров. Ученые все новые пути и галереи закартографировали и внесли в реестр. В ходе экспедиции археологами были взяты несколько образцов почвы, которые впоследствии позволили узнать не только возраст Ботовской пещеры, но также и получить исчерпывающую информацию о древнем климате.
 
Палеонтологи обнаружили восемь скелетов ботовского медведя, который жил в местных лесах. По словам ученых, им удалось отыскать также останки двух рысей. Исследователи твердо убеждены в том, что существуют и другие входы в пещеру, которые еще предстоит открыть.

Николай Офицеров
Новости по теме
Завтра стартует международная экспедиция в пещеру Ботовская
Завтра стартует международная экспедиция в пещеру Ботовская

Представители Русского географического общества организовали экспедицию международного масштаба, которая пройдёт в Ботовской пещере, расположенной в Иркутской

В подводной пещере Сакаска спелеологи обнаружили новый вид раков
В подводной пещере Сакаска спелеологи обнаружили новый вид раков

В ходе экспедиции в Кугарчинском районе республики Башкортостан спелеологи обнаружили новый вид раков в пещере Сакаска.

Археологи обнаружили древних родственников «денисовского человека»
Археологи обнаружили древних родственников «денисовского человека»

Новые технологии в археологии позволили ученым более точно определить возраст «денисовского человека». Более того, исследователи обнаружили древних

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости