Ученые "отрыли" в почве антибиотики нового типа

Ученые обнаружили в почве вещество, способное обезвредить бактерии и уничтожить золотистый стафилококк. По словам специалистов, они выкопали отличный антибиотик прямо из-под земли.

Домбровский Сергей

Врачи проводили эксперименты на животных, позволяющие делать положительный прогноз борьбы с опасными инфекционными заболеваниями. Исследователи говорят о новом типе антибиотиков, который им удалось найти в почве. Обнаруженное вещество называется малацидин, оно успешно противостоит микробам, особенно золотистому стафилококку. По словам ученых, это открытие позволит сделать настоящий прорыв в медицине. На данный момент технологии развиваются интенсивно, но бактерии быстро адаптируются к современным лекарствам.По словам врачей, если все продолжится в таком же режиме, то человечество начнет вымирать от эпидемий, как в Средневековье. Обнаруженное в земле вещество вселяет в специалистов веру в лучшее. Малацидин отлично проявил себя в лабораториях во время испытаний на животных. Действие препарата на человека еще не проверяли, но медики надеются получить положительный результат.