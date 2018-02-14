Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | В Google Maps возле Зоны 51 обнаружили НЛО

В Google Maps возле Зоны 51 обнаружили НЛО

Сегодня, 16:51
За пределами военной базы в Зоне 51 был обнаружен неопознанный объект спиралевидной формы. Снимки были обнаружены интернет-пользователем Джошуа Б. в Google Maps и опубликованы в социальной сети Twitter.

В Google Maps возле Зоны 51 обнаружили НЛО

 

Автор публикаций акцентировал внимание на том, что уже видел ранее аналогичную форму НЛО на территории США. На военной секретной базе, по мнению уфологов, могут проводить испытания над инопланетянами. При этом, пришельцев встречают не только в секретной базе. Так, с помощью Google Maps уже находили фотографии неопознанных объектов на территории Калифорнии, Вашингтона, Таиланда, Гавайских островов, а также Австралии.

Очевидец акцентировал внимание на том, что расстояние от Зоны 51 до его обнаруженного объекта составляет порядка 10 миль. Объект можно найти по координатам: 37.31’ с.ш. и 115.95’ з.д. Уфологи на данный момент никак не прокомментировали находку жителя США. Сам же очевидец утверждает, что обнаружить объект неизвестного происхождения ему помогли догадки и рассказы военных, которые бывали в Зоне 51. Мужчина считает, что именно там и происходит исследование инопланетян, а над внеземными существами регулярно проводятся опыты.
Вещий Олег
Новости по теме
Энтузиасты в Google Maps обнаружили треугольный НЛО
Энтузиасты в Google Maps обнаружили треугольный НЛО

В сервисе Google Maps энтузиасты на территории Австралии обнаружили НЛО треугольной формы. Результаты исследования объекта приводит издание «VistaNews».

В Google Maps найдены координаты пришельцев в Аргентине
В Google Maps найдены координаты пришельцев в Аргентине

Приложение Google Maps помогло установить координаты пришельцев в Аргентине. Как сообщает «Версия Инфо», уфологи обнаружили их на небольшом острове Ojo de la

Пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде посадочную площадку НЛО
Пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде посадочную площадку НЛО

Один из пользователей Сети обнаружил в Антарктиде посредством Google Maps «лестницу» гигантских размеров. Она вполне может являться посадочной площадкой для

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости