В Google Maps возле Зоны 51 обнаружили НЛО

За пределами военной базы в Зоне 51 был обнаружен неопознанный объект спиралевидной формы. Снимки были обнаружены интернет-пользователем Джошуа Б. в Google Maps и опубликованы в социальной сети Twitter.

Вещий Олег

Автор публикаций акцентировал внимание на том, что уже видел ранее аналогичную форму НЛО на территории США. На военной секретной базе, по мнению уфологов, могут проводить испытания над инопланетянами. При этом, пришельцев встречают не только в секретной базе. Так, с помощью Google Maps уже находили фотографии неопознанных объектов на территории Калифорнии, Вашингтона, Таиланда, Гавайских островов, а также Австралии.Очевидец акцентировал внимание на том, что расстояние от Зоны 51 до его обнаруженного объекта составляет порядка 10 миль. Объект можно найти по координатам: 37.31’ с.ш. и 115.95’ з.д. Уфологи на данный момент никак не прокомментировали находку жителя США. Сам же очевидец утверждает, что обнаружить объект неизвестного происхождения ему помогли догадки и рассказы военных, которые бывали в Зоне 51. Мужчина считает, что именно там и происходит исследование инопланетян, а над внеземными существами регулярно проводятся опыты.