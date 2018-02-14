В Швеции ученые обнаружили тысячелетние черепа, насаженные на колья

Черепа возрастом более 8 тысяч лет, насаженные на колья, со следами тупых ударов, были обнаружены в торфяном болоте в Швеции местной археологической группой. Необычная находка была зафиксирована исследователями в журнале Antiquity.

Николай Офицеров

Сообщается, что черепа были обнаружены непосредственно во время раскопок, что имели место быть в 2009-2011 годах в торфяном болоте реки Муталастрем. В общей сложности, удалось обнаружить останки, принадлежащие десяти разным людям. Два из них были насажены на колья, а радиоуглеродное датирование позволило установить. Приблизительный возраст погибших от 20 до 35 лет. Лишь одному человеку было около 50 лет.У семи черепов наблюдались следы ударов, наносимых тупым предметом, а на женских черепах можно увидеть следы многочисленных ударов по затылку. Установить, чем конкретно были нанесены удары, скорее, невозможно, однако ученые предполагают, что поводом для них послужила именно агрессия. Исследователи считают, что трупы появились в результате насилия во время набега одного племени на другое.Разница в характере повреждений у женщин и мужчин объясняется тем, что во время битвы им отводились разные роли. Более чем у половины пострадавших также можно найти следы заживления, а значит травму они пережили. У большинства черепов также не хватало нижней челюсти. Исследователи придерживаются теории, что удалялись они специально, в ритуальной или церемониальной последовательности.Помимо этого, перед попаданием в болота, черепа какое-то время находились на земле вместе со скелетами. Следом за этим скелеты выкопали, а черепа отделили от них.