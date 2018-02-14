Учёные создали лазерную метку из графена, которую наносят на еду

Специалисты, представляющие Униерситет Райса, усовершенствовали технику создания нанесения графеновых лазерных узоров на продукты питания, на которых отныне могут содержаться идентификационные и проводящие датчики и метки.

Джеймс Тур, возглавляющий лабораторию Университета Райса, заявил о том, что часто из-за недоступности некоторых вещей люди не видят их явного преимущества. Учёный заявил, что в скором будущем все продукты питания могут обзавестись специальными съедобными датчиками, которые будут записывать информацию о том, как долго еда добиралась до конечного потребителя, из какой страны она была привезена, сколько времени хранилась до непосредственного момента её употребления и о многом другом.

Александр Вест

Специалист заметил, что вскоре печать на упаковках продуктов питания сможет стать пережитком прошлого, так как состав продуктов, информация о производителе, а также вся остальная информация может содержаться в лазерных графеновых метках, размещаемых на съедобной продукции.