Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | Учёные создали лазерную метку из графена, которую наносят на еду

Учёные создали лазерную метку из графена, которую наносят на еду

Сегодня, 15:56
Специалисты, представляющие Униерситет Райса, усовершенствовали технику создания нанесения графеновых лазерных узоров на продукты питания, на которых отныне могут содержаться идентификационные и проводящие датчики и метки.

Учёные создали лазерную метку из графена, которую наносят на еду

 

Джеймс Тур, возглавляющий лабораторию Университета Райса, заявил о том, что часто из-за недоступности некоторых вещей люди не видят их явного преимущества. Учёный заявил, что в скором будущем все продукты питания могут обзавестись специальными съедобными датчиками, которые будут записывать информацию о том, как долго еда добиралась до конечного потребителя, из какой страны она была привезена, сколько времени хранилась до непосредственного момента её употребления и о многом другом.

Учёные создали лазерную метку из графена, которую наносят на еду

 

Специалист заметил, что вскоре печать на упаковках продуктов питания сможет стать пережитком прошлого, так как состав продуктов, информация о производителе, а также вся остальная информация может содержаться в лазерных графеновых метках, размещаемых на съедобной продукции.
Александр Вест
Новости по теме
Ученые из России могут
Ученые из России могут "читать" геном продуктов питания

Российские ученые смогли "прочитать" геномы продуктов питания. Научным проектов занимаются сотрудники МГУ, "Сколтеха" и ФБУН ЦНИИ Роспотребнадзора.

Диетологи назвали 7 нежелательных для употребления продуктов
Диетологи назвали 7 нежелательных для употребления продуктов

Диетолог из Великобритании Хелен Бонд в новой работе затронула тему здоровой пищи, которую следует употреблять сторонникам правильного питания. В рамках

В Росстате прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания
В Росстате прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания

Специалисты российского государственного статистического ведомства прогнозируют дальнейший рост стоимости продуктов питания. По их мнению, это зависит от

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости