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| | Пришельцы предсказали землетрясение: На Гавайях очевидцы обнаружили НЛО

Пришельцы предсказали землетрясение: На Гавайях очевидцы обнаружили НЛО

Сегодня, 14:54
На Гавайях местные жители стали свидетелями того, как в небе непонятным образом появился неопознанный объект, который излучал яркое сияние. Сообщается, что спустя короткое время, в США зафиксировали землетрясение.

Пришельцы предсказали землетрясение: На Гавайях очевидцы обнаружили НЛО

 

Уфологи подтвердили, что ещё 25 января на Гавайях обнаружили загадочное НЛО, которое представляло собой ребристую поверхность. Очевидцы говорили, что инопланетная тарелка ярко светилась, а потом мгновенно растворилась в облаках. Уфолог Найджел Уотсон утверждает, что гуманоиды могли предсказать землетрясение в США или даже его спровоцировать.

Сообщается, что в день, когда на Гавайях видели НЛО, на территории США было землетрясение магнитудой 2.0. Уфологи утверждают, что электромагнитные поля НЛО могли спровоцировать подземные толчки в США.
Светлана Славянская
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