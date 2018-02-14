Пришельцы предсказали землетрясение: На Гавайях очевидцы обнаружили НЛО

Уфологи подтвердили, что ещё 25 января на Гавайях обнаружили загадочное НЛО, которое представляло собой ребристую поверхность. Очевидцы говорили, что инопланетная тарелка ярко светилась, а потом мгновенно растворилась в облаках. Уфолог Найджел Уотсон утверждает, что гуманоиды могли предсказать землетрясение в США или даже его спровоцировать.
Сообщается, что в день, когда на Гавайях видели НЛО, на территории США было землетрясение магнитудой 2.0. Уфологи утверждают, что электромагнитные поля НЛО могли спровоцировать подземные толчки в США.