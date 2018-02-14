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| | Ученые: Психические расстройства имеют общий генетический портрет

Ученые: Психические расстройства имеют общий генетический портрет

Сегодня, 13:57
Американские ученые выяснили, что активность генов в коре мозга при различных психических заболеваниях имеет одинаковый характер. Так ученым удалось составить общий генетический портрет расстройств.

Ученые: Психические расстройства имеют общий генетический портрет

 

Ученые Калифорнийского университета, Лос-Анджелес, США, провели исследование активности коры головного мозга при шизофрении, биполярном расстройстве и депрессии. Для этого эксперты в течение долгого времени наблюдали за информационными РНК более чем 800 человек, которые после смерти согласились отдать свой мозг для исследований. Уточняется, что некоторые из этих людей также страдали алкоголизмом. Специалистам удалось выяснить, что работа генов при этих заболеваниях имеет очень похожий характер. Это засвидетельствовало то, что психические расстройства имеют общую генетическую картину.

Ученые предполагают, что их открытие позволит продвинуться в создании инновационных лекарств от психических расстройств.
Виктория Озерова
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